EIA, Brent ham petrol için tahminini yükseltti

Gelecek yıl için Enerji Bilgi İdaresi (EIA), Brent için varil başına ortalama tahminini 2 dolar yukarı revize ederek, 86,48 dolar olacağını öngörüsünde bulundu. EIA, Ağustos ayı için Brent ham petrolünün varil başına ortalama 85 dolar olduğunu öngörüyor.

Raporda, "Ham petrol fiyatları, öncelikle Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimine yönelik uzatılmış gönüllü kesintileri ve artan küresel talep nedeniyle Haziran ayından bu yana arttı. Bu faktörlerin küresel petrol stoklarını düşürmeye devam etmesini ve önümüzdeki aylarda petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasını bekliyoruz " denildi.

EIA, ABD'de ham petrol üretiminin bu yıl ortalama günde 12,8 milyon varil ve gelecek yıl günde 13,1 milyon varil olacağını, daha yüksek iyi seviyede üretkenlik ve daha yüksek ham petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerin desteğiyle yıllık rekorları kıracağını öngörüyor.

2022'de ABD ham petrol üretimi günde ortalama 11,91 milyon varil seviyesinde bulunuyordu.