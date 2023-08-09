API petrol stoklarında beklenmedik artış

Amerikan Petrol Enstitüsü(API) verileri ile Nisan ayından bu yana ham petrol stoklarında net düşüş 23 milyon varil oldu. API, benzin stoklarının 413 bin varil, damıtılmış ürün stoklarının 2,1 milyon varil azaldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stokları ise 112 bin varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Bakanlığı(DoE) Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) tarafından bugün açıklanacak petrol stoklarında ise artış bekleniyor.

WSJ tarafından hazırlanan ankete göre, bir önceki hafta 17,0 milyon varil düşüş gösteren petrol stoklarının, 4 Ağustos ile sona eren haftada 1,3 milyon varil artacağı tahmin ediliyor.

WSJ'nin anketinde benzin stok tahmini 0,3 milyon varil düşüş, damıtılmış ürün stok tahmini 0,2 milyon varil artış yönünde oluştu.

Ankette DoE'nin açıklayacağı kapasite kullanım oranının yüzde 92,7 seviyesinden yüzde 93,0'e çıkacağı tahmin edildi.

DoE stok verileri TSI 17.30'da açıklanacak.