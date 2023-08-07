Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

ABD'de cuma günü açıklanan istihdam raporundaki karışık sinyaller varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Öte yandan ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Fed üyelerinin de açıklamaları öne çıktı.

Temmuz ayı istihdam raporunu değerlendiren Biden, ülkede işsizlik oranının rekor düşük seviyelere yakın olduğunu belirterek, iş sahibi olan çalışma çağındaki Amerikalıların oranının 20 yılın en yüksek seviyesinde bulunduğunu vurguladı.

Biden, göreve gelmesinden bu yana 13,4 milyon istihdam oluşturduklarına değinerek işsizlik oranının son 1,5 yıldır yüzde 4'ün altında olduğuna dikkati çekti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Bankanın 2024'e kadar kısıtlayıcı bölgede olmasının muhtemel olduğunu kaydederek, ABD'de istihdam artışlarının düzenli bir şekilde yavaşladığını ve daha fazla faiz oranı artışına gerek olmadığını savundu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş piyasasının soğumasına rağmen gücünü koruduğunu vurgulayarak enflasyonda da umut verici veriler alındığını anlattı.

Analistler, bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun beri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini söyledi.

Öte yandan, tarım dışı istihdam verisiyle birlikte gerileyen tahvil faizleri, hafta içinde yapılacak tahvil ihaleleri öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yaklaşık 2 baz puan artışla 4,0620 seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 86 dolar, altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 1.938 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsaları ise şirketlerin karlılıklarına ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle cuma günü pozitif bir seyir izledi.

Avrupa'da geçen hafta Avro Bölgesinde büyüme verisinin beklentileri aşmasına karşın İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'un açıklamaları ve bölgede açıklanan verilerden gelen karışık sinyaller, ekonomilerde büyümeye ilişkin endişelerin hala devam ettiğini gösterdi.

Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirterek, "Sadece İngiltere değil, Avrupa, ABD, Kanada, Japonya. Hepimiz çıkmamız gereken düşük büyüme kapanındayız." ifadesini kullandı.

Analistler, cuma günü Avro Bölgesi'nde perakende satışların haziranda önceki aya göre yüzde 0,3 azaldığını vurgulayarak, bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Asya borsaları haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta Çin'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyenin oldukça altında olması harcamalara ilişkin endişeleri artırırken, bu durumun ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik korkular varlığını sürdürüyor.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazancıyla günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 7.427,10 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 26,9670'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0220 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini kaydederek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.700 seviyelerinin direnç, 7.250 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi