Çöp tahvillere ilgi artıyor

Bu yılın büyük bölümünde yüksek oynaklık etkisi altında kalan küresel çaptaki kredi notu çöp statüsündeki tahviller, büyük ekonomilerin resesyondan kaçınacağı beklentilerinin artmasıyla getiride yüksek kredi notuna sahip tahvilleri geride bırakıyor.

Bloomberg endekslerine göre küresel çapta dolar cinsinden yüksek getirili kurumsal tahviller geçen ay yüzde 1 getiri sağlarken, aynı dönemde yatırım yapılabilir seviyede nota sahip kurumsal tahvillerin sağladığı getiri yüzde 0,2'de kaldı.

Benzer şekilde yıl başından bu yana bakıldığında yüksek getirili tahvillerin yatırımcılara sağladığı kazanç yüzde 6,5, yüksek notlu tahvillerin sağladığı kazanç ise yüzde 3,7 oldu.

Küresel ekonomide yumuşak iniş senaryolarının son dönemde güç kazanması riskli tahvillere iki açıdan fayda sağladı. Ekonomiler iyi durumdayken bu tahvilleri ihraç edenlerin temerrüt ihtimali azalıyor ve sahip oldukları yüksek faiz farkları (spread) yükselen faiz oranları ortamında daha büyük koruma sağlıyor.

T. Rowe Price Group Portföy Yöneticisi Mike Della Vedova, "Yüksek getirili tahviller son 10 yılda görmediğimiz seviyelerden işlem görüyor ve fiyatlar oldukça cazip. Burada anahtar seçici olmak" değerlendirmesini yapıyor.