Apara Piyasalar Çin’de bakır stokları kritik seviyelerde
Giriş Tarihi: 7.8.2023 11:36 Son Güncelleme: 7.8.2023 11:36

Çin’de bakır stokları kritik seviyelerde

Çin’de bakır stokları kritik seviyelerde

Çin’in bakır stokları kritik seviyelere yaklaşırken, Goldman Sachs Group’a göre bu durum, arz sıkıntılarının, fiyatların yönünü belirleme açısından düşük talebin yerini alabileceği anlamına geliyor.

Goldman Sachs Group pazartesi günü yayınladığı bir notta, Çin'in rafine metal stoklarının talebi karşılama açısından rekor düşük seviyede olduğunu ve geçen yıl ortalama sekiz günlük kullanıma kıyasla yalnızca dört günlük kullanıma karşılık geldiğini bildirdi.

Goldman bu seviyeleri "aşırı" olarak nitelendirdi ve çıkarılan bakır arzındaki keskin düşüşün durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi. Küresel bakır stoklarının büyük bölümü Çin'de bulunuyor.

Shanghai Futures Exchange verilerine göre haftalık bakır stokları cuma günü yüzde 15 düştü ve mevsimsel ortalamanın keskin bir şekilde altında kaldı. Çin yönetimi son dönemde ekonomik büyümeyi canlandırma vaadinde bulunmuş, bakır fiyatları bir miktar yükseliş kaydetmişti.

London Metal Exchange'de işlem gören bakır vadelileri bu sabah ise yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’de bakır stokları kritik seviyelerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz