Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Cuma günü 7.400,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.425,92, en yüksek ise 7.486,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,47, hizmetler endeksi yüzde 2,34, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi ise yüzde 2,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Astor Enerji oldu.

ALTININ ONSU 1.935 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2720 ve dolar/yen paritesi 142,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9990 liradan, avro 29,6120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 düşüşle 1.935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 85,3 dolardan işlem görüyor.