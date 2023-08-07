Avrupa borsaları haftaya karışık seyirle başladı

Cuma gününü yüzde 0,54 değer kazancıyla 1.1010 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0990 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Avrupa'da geçen hafta Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin beklentileri aşmasına karşın İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'un açıklamaları ve bölgede açıklanan verilerden gelen karışık sinyaller, ekonomilerde büyümeye ilişkin endişelerin hala devam ettiğini gösterdi.

Hunt, İngiltere dahil önde gelen gelişmiş ekonomilerin düşük büyüme kapanında olduğunu belirterek, "Sadece İngiltere değil, Avrupa, ABD, Kanada, Japonya. Hepimiz çıkmamız gereken düşük büyüme kapanındayız." ifadesini kullandı.

Cuma günü Avro Bölgesi'nde perakende satışların haziranda önceki aya göre yüzde 0,3 azaldığını vurgulayan analistler, bölgede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi haziranda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 1,83 azalışla beklentilerden fazla geriledi.

Analistler bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.