Küresel piyasalarda odak tarım dışı istihdam verisinde

Avrupa borsalarında da dün açıklanan İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı BoE Başkanı Andrew Bailey'in şahin açıklamalarıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Banka böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmış oldu.

BoE Başkanı Bailey ise faizlerin zirveye ulaştığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,8 değer kaybetti.

Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Çin'in daha fazla mali kaynağı özel ekonomiye yönlendirme sözü verdiğine dair haberlerle Çin borsasında risk iştahının arttığını söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 7.221,5 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 26,9770'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9930 seviyesinden işlem görüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İzdemir Enerji Elektrik Üretim, Tatlıpınar Enerji Üretim ve Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret'in halka arzını onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise tarım dışı istihdamın yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.100 seviyelerinin destek, 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: