Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Dün 7.221,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,06 puan ve yüzde 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.205,30 en yüksek ise 7.298,20 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve sanayi endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONSU 1.932 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 142,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9880 liradan, avro 29,5380 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.932 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 yükselişle 85,6 dolardan işlem görüyor.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 52,8 MİLYAR LİRA DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,19 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik ipucu verebileceğini kaydederek, saatlik kazançlarda yavaşlama olması durumunda bunun Fed'e önceki faiz artırımlarının ekonomi üzerinde amaçlanan etkilerinin olduğuna dair işaret verebileceğini aktardı.

Bugün yurt dışında tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yapacağı görüşmeden gelecek haber akışı ile TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.400 seviyelerinin direnç, 7.200 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.