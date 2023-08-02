Asya borsaları satıcılı seyretti: Varlık fiyatlarında baskı devam ediyor

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişeler varlık fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını destekleme kararı almasına karşın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın önüne geçilememesinin risk algısını desteklediğini kaydetti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tutanaklarında Japon ekonomisinin 2023 mali yılının ortalarına doğru ılımlı bir toparlanma kaydedebileceği belirtildi.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, ekonomi ve fiyat koşulları önemli ölçüde değişmezse, faiz oranlarında hızlı artış beklenilmemesi gerektiğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,29 azalışla 2.616 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.256 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,27 değer kaybıyla günü 32.707 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,5 düşüşle 142,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 azalışla 65.796 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 19.528 puanda seyrediyor.