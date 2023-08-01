New York borsası karışık seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 35.585,99 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 4.578,83 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,5 kayıpla 14.274,93 puana geriledi.

ABD'de şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Kovid-19 ürün satışları düşen Amerikan ilaç şirketi Pfizer, gelir beklentilerini karşılayamadı. Şirketin hisseleri, yaklaşık yüzde 1 düşüşle güne başladı.

İkinci çeyrekte beklenenden daha küçük zarar ve beklentilerin üzerinde gelir bildiren ilaç devi Merck'in hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Ayrıca bilançosunda karışık sonuçlar bildiren Uber'in hisseleri yaklaşık yüzde 4 düştü.