Japonya’da sürpriz tahvil operasyonu

Geçtiğimiz Cuma günü getiri eğrisi kontrol tavanı olan yüzde 0,5'i esneterek küresel piyasaları sarsan Japonya Merkez Bankası (BOJ) bu kez takvimde olmayan bir tahvil alım hamlesiyle sıkılaşmaya doğru yavaş ilerleyeceğinin sinyalini verdi.

Japon 10 yıllık tahvil getirisinin yüzde 0,605'e çıkmasının üzerine BOJ piyasa getirileri üzerinden 300 milyar yenlik 5-10 yıl tahvil alımı gerçekleştirdi.

Hamle sonrası 10 yıllık getiri yüzde 0,59'a geri döndü. BOJ'un cuma günü aldığı kararlarla tahvil getirilerinde yüzde 1'e kadar yükselişi tolere edeceği düşünülüyordu.

Bunun da ABD, Avrupa, Brezilya tahvil piyasasında Japon yatırımcı çıkışına yol açabileceği yorumu yapılıyordu.

Takvimde olmayan tahvil alımının sürpriz olduğunu belirten Daiwa Securities Japon Tahvil Stratejisti Keiko Onogi "Adım muhtemelen getirilerdeki keskin rallinin ardından ve salı günkü 10 yıllık tahvil ihalesi öncesi getiri artış hızını yavaşlatmayı hedefledi" yorumunu yaptı.