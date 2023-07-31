Apara Piyasalar 5 milyonun üzerine çıktı: Pay senedi yatırımcı sayısı arttı
Giriş Tarihi: 31.7.2023 08:26

5 milyonun üzerine çıktı: Pay senedi yatırımcı sayısı arttı

5 milyonun üzerine çıktı: Pay senedi yatırımcı sayısı arttı

Pay senedi yatırımcı sayısı 3 halka arzın etkisiyle hızla artarak yeniden 5 milyonun üzerine çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı önceki hafta gerçekleştirilen 3 halka arzın etkisiyle hızla artarak yeniden 5 milyonun üzerine çıktı.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 680 bin 178 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 402 bin 528'den 5 milyon 82 bin 706'ya çıktı.

Önceki hafta gerçekleştirilen Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzına 1 milyon 665 bin 576, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ halka arzına 1 milyon 919 bin 116 ve Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzına 1 milyon 326 bin 874 yatırımcı katıldı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,65 trilyon TL'den 8,09 trilyon TL'ye yükseldi.

28.07.202321.07.202314.07.20237.07.2023
Hesap Sayısı66.040.58465.733.95065.281.58965.094.591
Yatırımcı Sayısı31.333.35531.264.60531.166.06331.118.807
Bakİyeli Hesap Sayısı10.711.1029.883.5539.848.1269.826.543
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı8.120.2677.487.0867.474.9457.459.507
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı3.948.6493.916.6623.881.2323.876.262
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı5.082.7064.402.5284.419.2064.410.996
Menkul Kıymet(TL)9,97t9,5t9,11t8,77t
Pay Senedi(TL)8,09t7,65t7,33t7,04t
DİBS(TL)292,07mlr295,9mlr294,1mlr301,1mlr
Yatırım Fonu(TL)1,34t1,32t1,26t1,21t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL)219,72mlr217,52mlr212,7mlr210,4mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL)18,22mlr17,74mlr16,51mlr15,86mlr

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5 milyonun üzerine çıktı: Pay senedi yatırımcı sayısı arttı
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