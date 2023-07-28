Avro Bölgesi’nde göstergeler bozuldu! Borsa karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 470,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 16.369 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.710 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.434 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 9.705 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 29.520 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,97 azalışla 1,0977 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1,0950'de dengelendi.

Analistler, küresel piyasaların önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyonun sınırlı da olsa gerilemeye devam ettiğini söyledi.

Dün para politikası karalarına açıklayan Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25'er baz puan artırarak, refinansman faizini yüzde 4,25'e, mevduat faizini yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,50'ye yükselttiğini duyurdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarında, Avro Bölgesi'nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

Avro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin bozulduğuna dikkati çeken Lagarde, konut ve iş yatırımları alanlarında zayıflamanın görüldüğünü kaydetti.

Lagarde, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğinin altını çizerken, imalat sektörüne ilişkin verilerin ileride bozulabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede artan resesyon endişelerinin ECB'nin politika alanını daralttığını kaydeden analistler, bu durumun şahin politikaların uygulanmasına yönelik takvimi de etkileyebileceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.