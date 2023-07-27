Çin büyüme yanlısı ton belirledi: Hisse alımları ivmelendi

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamaya göre, hedge fonların 25 Temmuz'da Çin hisse senetlerinde uzun pozisyon alımlarının kısa pozisyon alımlarına oranı 3,5'e 1 oldu.

Çin anakarasında listelenen yuan cinsinden A- hisselerinde yapılan alımlar başı çekerken, bunu Hong Kong'da listelenen Çin hisseleri izledi.

Çin Komünist Partisi'nin Politbürosu bu hafta yaptığı toplantıda büyüme yanlısı bir ton belirleyerek Pekin'in ekonomiyi canlandırmak için faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği, altyapı tahvillerinin ihracını hızlandıracağı ve emlak politikalarını gevşeteceği yönündeki beklentileri artırdı. Temmuz ayında hükümet giderek güçlenen özel teknoloji şirketlerine yönelik uzun yıllardır süren baskının sona erdiğinin de sinyalini verdi.

Hedge fonlar Salı günü, Goldman Sachs tarafından takip edilen 11 sektörden sağlık ve kamu hizmetleri hariç dokuzunda net alıcı oldular. Alımlarda tüketici ürünleri, finans ve sanayi hisseleri öne çıktı.