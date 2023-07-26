Küresel piyasalarda gözler Fed’e çevrildi

Fed'in bir yılı aşkın süredir devam şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine yönelik soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda aylık bazda 6,9 puan artışla 117'ye yükseldi. Böylece veri, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak, yumuşak iniş düşüncelerini destekler nitelikte artış kaydetti.

Dün, ABD'de açıklanan S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 gerilerken, ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aynı dönemde yıllık yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseltirken, 2024 için yüzde 3'te sabit bıraktı.

Raporda, ABD'de borç limiti açmazının çözülmesinin ve yetkililerin ABD ile İsviçre bankacılığındaki türbülansı kontrol altına almak için attığı güçlü adımların finans sektörü risklerini azalttığına dikkat çekildi.

ABD ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 1 büyümesinin beklendiği bildirilirken, IMF'nin nisan ayındaki tahminlerinde, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6 ve 2024'te yüzde 1,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Öte yandan, ABD'de devam eden bilanço sezonunda dün finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 7 artırarak 74,6 milyar dolara çıkardı.

Microsoft'un geliri de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56,2 milyar dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle, altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,1 azalışla 1.964 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 83 dolardan işlem görüyor.

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 12. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artışla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa'da Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in bugünkü faiz kararının ardından yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı yatırımcıların odağında olacak.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ECB'nin şahin tonunu korumaya devam edebileceği anlamı taşısa da, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair alınan olumsuz sinyaller Banka'nın elini zayıflatıyor.

Analistler, para piyasalarında ECB'nin yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların önemini vurguladı.

Avro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Banka'nın politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan, dün IMF'nın açıkladığı raporda, geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği aktarılırken, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,20 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları, güne negatif bir seyirle başladı.

Çin Politbüro'nun emlak sektörünü destekleyeceğine dair yaptığı açıklamaların ardından Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine ilişkin beklentiler sıcaklığını koruyor.

IMF raporunda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Avusturalya'da enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 azalışla 6.605,04 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 26,9223'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9510 seviyesinden işlem görüyor.

IMF'nin dünkü raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve 2024'te yüzde 2,8 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. Nisan ayındaki tahminlerde, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.

Öte yandan, dün Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirdi. Buna göre, 575 milyon adet pay dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12 iskontoyla 11,75 liradan satılarak toplamda 6 milyar 756 milyon 250 bin lira gelir elde edildi.

Analistler, söz konusu satışın yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı şeklinde yorumlanabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.00 ABD haziran ayı inşaat izinleri

17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması