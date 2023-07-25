Petrol’de Çin etkisi: Üç ayın zirvesine yakınsadı

Küresel piyasa sıkılaşma belirtileri gösterirken, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla önlem alması ve enerji talebi görünümüne yardımcı olmasıyla petrol üç ayın en yüksek seviyesinde işlem gördü.

ABD ham petrolü üç seansta yüzde 4'ten fazla yükseldikten sonra varil başına 79 dolara yükseldi. En büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'deki üst düzey liderler, büyük mali veya parasal gevşemelerden kaçınmalarına rağmen, tüketimi artırma taahhütlerinin yanı sıra emlak sektörüne daha fazla destek sinyali verdiler.

Petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinin küresel stokları boşaltmaya yardımcı olmak için arzı azaltmasının ardından ikinci yarının ilk haftalarında yükseldi. Bu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaştırma kampanyasından kaynaklanan baskıyı dengeledi ve bu hafta bir başka artış bekleniyor.

Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ham petrolün bu ayki kazanımlarının çoğu, yatırımcıların Fed'in potansiyel olarak faiz artırımlarına son vermesi ve ABD ekonomisini yumuşak inişe yönlendirmesi konusundaki sevincinden kaynaklandı. Powell hayal kırıklığına uğratırsa, ham petrolün yanı sıra riskli varlıklarda da bir gerileme bekleyin" dedi.

Hem ABD ham petrolü hem de küresel gösterge Brent, Pazartesi günü yaklaşık bir yıldır ilk kez 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde kapattı. Sürdürülürse, bu ek alımları teşvik etmeye yardımcı olabilir.