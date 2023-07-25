Morgan Stanley Stratejisti: Enflasyondaki düşüş şirketlerin fiyatlama gücünü azaltacak

Geçtiğimiz sene S&P 500'de yaşanan satış dalgasını doğru tahmin eden Morgan Stanley Stratejisti Mike Wilson bu yıl tahminlerinde yanıldığını kabul etti.

Bu yıl S&P 500'ün 3 bin 900 seviyesinde kalacağını öngören Wilson endeksin yüzde 19 artışla 4 bin 560 puan civarına yükselmesi karşısında "Yanıldık" açıklamasını yaptı. Wilson müşterilerine gönderdiği notta "2023 beklediğimizden daha yüksek değerleme hikayesine sahne oldu" ifadelerini kullanırken 2024 için şimdiki seviyenin yaklaşık yüzde 8 altında olan 4 bin 200 tahminini yaptı.

Wilson enflasyonun düşüşüyle birlikte şirketlerin fiyatlama gücünün azalacağını belirterek 2023 karlılıkları hakkında kötümser duruşu koruduklarını bildirdi.

JPMORGAN STRATEJİSTİ KOLANOVİC KÖTÜMSER DURUŞUNU KORUYOR

Hisse senetleri hakkında bu yıl için kötümser tahmin yapan bir başka stratejist Marko Kolanovic ise duruşunu koruyor.

JPMorgan Stratejisti Kolanovic dünya çapında merkez bankalarının agresif faiz artışlarının gecikmeli etkilerinin hisse senetleri piyasalarının genelinde volatiliteyi artıracağı görüşünde. Kolanovic satış dalgasının gelmekte olduğunu, ancak ne zaman geleceğinin belirsiz olduğunu belirtti.