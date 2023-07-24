Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Goldman Sachs, petrol piyasalarındaki rekor talebin yakın vadede ham petrol fiyatlarını yükseltmesini bekliyor.

Goldman Sachs Petrol Araştırma Bölümü Müdürü Daan Struyven CNBC'ye verdiği röportajında "Talebin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, üçüncü çeyrekte günde yaklaşık 2 milyon varil olmakla birlikte ikinci yarıda oldukça büyük bir arz açığı bekliyoruz" diye konuştu.

Struyven, şu anda varil başına 80 doların hemen üzerinde olan Brent petrol için tahminlerinin yıl sonunda 86 dolara çıkması yönünde olduğunu söyledi.

ABD ham petrol üretiminin geçen yıl önemli ölçüde artarak günde 12,7 milyon varile yükseldiğini, öte yandan büyüme hızının 2023'ün geri kalanında yavaşlayacağını söyleyen Struyyen "ABD ham petrol arzı büyümesinin buradan günde sadece 200 varillik bir artış göstererek artış hızının oldukça önemli ölçüde yavaşlamasını bekliyoruz" dedi.

Struyven, G-20 enerji bakanları toplantısının ardından bir anlaşma olmamasının, uzun vadeli petrol talebi konusunda "çok önemli" bir belirsizliğe işaret ettiğini ileri sürdü.