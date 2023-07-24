Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık aranın ardından, 21 Temmuz ile sona eren haftada yeniden düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,33 trilyon TL'den 7,65 trilyon TL'ye yükseldi.