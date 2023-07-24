Apara Piyasalar Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti
Giriş Tarihi: 24.7.2023 08:42

Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti

Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti

Merkezi Kayıt Kuruluşu'na göre, pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık aranın ardından, 21 Temmuz ile sona eren haftada yeniden düşüş gösterdi.

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 7,33 trilyon TL'den 7,65 trilyon TL'ye yükseldi.

21.07.202314.07.20237.07.202330.06.2023
Hesap Sayısı65.733.95065.281.58965.094.59164.900.711
Yatırımcı Sayısı31.264.60531.166.06331.118.80731.066.824
Bakİyeli Hesap Sayısı9.883.5539.848.1269.826.5439.926.249
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı7.487.0867.474.9457.459.5077.528.894
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı3.916.6623.881.2323.876.2623.893.818
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı4.402.5284.419.2064.410.9964.482.424
Menkul Kıymet(TL)9,5t9,11t8,77t8,19t
Pay Senedi(TL)7,65t7,33t7,04t6,52t
DİBS(TL)295,9mlr294,1mlr301,1mlr305,2mlr
Yatırım Fonu(TL)1,32t1,26t1,21t1,14t
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL)217,52mlr212,7mlr210,4mlr209,3mlr
Yapılandırılmış Ürünler(TL)17,74mlr16,51mlr15,86mlr15,49mlr

ARKADAŞINA GÖNDER
Pay senedi yatırımcı sayısında düşüş gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz