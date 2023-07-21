Çip sektöründeki start-up şirketleri iştahlanıyor

Financial Times'ın haberine göre çip sektöründeki start-up şirketler, yapay zekayı güçlendiren çipler için artan talepten yararlanmak için acele ediyorlar. Nvidia'nın en son ürünlerinin tedarikindeki sıkıntılar, dünyanın en değerli yarı iletken şirketinin hakimiyetine meydan okumaya çalışan yeni rakipler için bir fırsat sunuyor.

Dealroom.co tarafından derlenen verilere göre, SambaNova, Graphcore ve Tenstorrent gibi alternatif şirketler, son birkaç yıl içinde toplamda 3 milyar dolardan fazla para topladılar.

Ancak, Nvidia'nın A100 ve H100 çipleri, OpenAI ve Inflection AI gibi büyük miktarda veriyi işlemesi ve AI hizmetlerini oluşturması gereken şirketler için tercih edilen seçenek olmaya devam ediyorlar.

2016 yılında kurulduğundan bu yana 730 milyon dolar toplayan Silikon Vadisi merkezli bir AI çip girişimi olan Cerebras, bu hafta Abu Dabi merkezli teknoloji grubu G42 için bir süper bilgisayar ağı kuracağını ve yöneteceğini duyurdu.

Cerebras CEO'su Andrew Feldman'a göre, belirli kilometre taşları önümüzdeki aylarda karşılanırsa anlaşma "100 milyon doların üzerinde" olacak.

Feldman, "AI programlama için şu anda doyumsuz bir talep var. "David, Goliath ile savaşırken çatlaklara bakarsınız. Nvidia'nın talebi karşılayamama durumu tam da böyle bir çatlak" dedi.

G42 Cloud CEO'su Talal Alkaissi de, "İnsanlar istedikleri donanımı alamıyor veya çok pahalı. Piyasa alternatifler için aç" dedi.