BofA: Yatırımcılar nakit fonlara ve tahvil fonlarına yöneldiler

Bank of America'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre, yatırımcılar 19 Temmuz haftasında nakit fonlara ve tahvil fonlarına yöneldiler.

Küresel hisse senedi fonlarından 2,6 milyar dolar, altın fonlarından 600 milyon dolar sermaye çıkışının yaşandığı 19 Temmuz haftasında nakit fonlara 7,5 milyar dolar ve tahvil fonlarına 1,4 milyar dolar giriş oldu.

Nette bakıldığında son 2 haftada nakit fonlardan 10 milyar dolar çıktı.

Bununla birlikte ABD Hazine kağıtlarına sermaye girişi 600 milyon dolar ile 13 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Japon hisse senetlerine sermaye girişi 7'nci haftada da devam ederken, teknoloji hisselerine güçlü sermaye girişi 8'nci haftada da sürdü.