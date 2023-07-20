Ons altın Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeleri test etti

ABD dolarındaki zayıflığın ve Fed'in gelecek hafta yapacağı artırımın ardından faiz artırımlarına son vereceği beklentilerinin etkisiyle ons altın Mayıs ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Ons altın bu sabah 1987,52 dolara kadar yükseldi. Bu seviye en son 17 Mayıs'ta görülmüştü. Şu sıralarda ise düne göre yüzde 0,39 artışla 1984,56 dolar seviyesinde.

Analistler altında yukarı hareketin 1993-1997 dolar aralığına kadar devam etmesini bekliyorlar. Buranın üzerinde ise 2002 dolar direnci bulunuyor. Aşağı harekette destek 1971 dolar seviyesinde.