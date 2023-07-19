Asya borsaları karışık seyretti

Küresel piyasalar, ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlerken, yoğun bilanço ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

ABD'de büyük bankaların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hızlı faiz artırımlarının etkisiyle bilançolarında daha yüksek kar açıklaması, dirençli ekonomiye işaret etti.

Analistler, Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin beklentilerin altında büyümesinin etkilerinin devam ettiğini ifade ederek, hafta başında Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), orta vadeli borç verme faiz oranlarında değişikliğe gitmeyip oranları yüzde 2,65'te sabit bıraktığını anımsattı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 artışla 2.608 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 düşüşle 3.195 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla günü 32.896 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 0,5 artışla 139,5 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 66,747 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,5 azalışla 18.930 puanda seyrediyor.