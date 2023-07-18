Ons altın 1961 dolar direncini zorluyor

ABD'de açıklanacak perakende satış verilerini bekleyen piyasalarda doların önde gelen para birimleri karşısında bir miktar zayıflaması ons altına destek veriyor.

Ons altın bu sabah bir kez daha 1961 dolar direncini üzerine çıkmaya çalışıyor.

Piyasalar hali hazırda Fed'in 25-26 Temmuz toplantısında faizi 25 baz puan daha artıracağını fiyatlasalar da, faizde bir aşağı hareketin çok uzakta olmadığı değerlendirmelerin altına destek veriyor.

Analistler, 1961 dolar direncinin geçilebilmesi halinde ons altında 1971-1977 dolar aralığına bir hareket olmasını bekliyorlar.