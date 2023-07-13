Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artarak 458,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 16.009 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.410 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.342 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.445 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 28.642 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,1150 seviyesine ulaşarak 22 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlerken, NATO Zirvesi gündemin odağında bulunmaya devam ediyor.

Avrupa'da bölge genelinde enflasyon baskısının ABD'ye kıyasla daha güçlü kaldığını belirten analistler, bu durumun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırıcı para politikalarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerini artırdığını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de sanayi üretimi, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 azaldı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildirdi.