Asya borsaları karışık seyretti

Küresel pay piyasaları, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif seyrederken, Çin'de hükümetin ekonominin farklı alanlarını desteklemek için atacağı adımlara ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölge merkez bankalarından Yeni Zelanda Merkez Bankası, Ekim 2021'den bu yana düzenlediği 12 toplantının tamamında faiz artırırken, piyasa beklentileri dahilinde ilk kez gösterge faiz oranını sabit tutarak yüzde 5,50'de bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, mevcut politika faizinin enflasyonu baskı altına almak için yeterli olduğu belirtildi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 artışla 2.574 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalışla 3.197 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla günü 31.943 puandan tamamlarken, düşüş eğilimini üst üste 5. iş gününe taşıyarak 14 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen dolar/yen paritesi yüzde 0,7 azalışla 139,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 65.537 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 18.796 puanda seyrediyor.