New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,33 artışla 34.056,94 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 4.415,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artışla 13.709,82 puana çıktı.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Analistler, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyondaki düşüşün devam edip etmediğine ışık tutacağını ve faiz oranlarının bundan sonraki seyrine ilişkin ipucu vereceğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken analistler, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyelinin masada kalmaya devam ettiğini kaydetti.