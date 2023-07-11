Çin’in ekonomiyi destekleme adımları petrol fiyatlarını yükseltti

Dün 78,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,32 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan ile Rusya'nın üretim kesintileri ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleme adımları etkili oldu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın ağustosta petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri piyasalarda arz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleme adımlarına devam edeceğine ilişkin haber akışı, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede talep kaynaklı beklentileri artırarak fiyatların yükselişini destekledi.

ABD ve Avrupa'da faiz oranlarındaki artışın küresel büyüme ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ise fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 26 Temmuz'daki toplantısında yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması bekleniyor. Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,15 ile 78,37 dolar aralığının direnç, 77,93 ile 77,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.