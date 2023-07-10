Piyasada oluşan belirsizlik petrol fiyatlarını düşürdü

Cuma günü 78,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 77,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,36 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde piyasada oluşan belirsizlik etkili oldu.

ABD ve Çin'de gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine odaklanırken, yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında "şahin" adımlarına devam edeceği ve 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 92 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörü güçlü kalmaya devam ediyor.

Çin'de açıklanan öncü ekonomik göstergeler ise zayıflayan talebin Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının sonra ekonomide toparlanma ivmesine baskı yaptığına işaret ediyor. İlk çeyrekte beklentilerin üstünde büyüme kaydeden ülkenin ikinci çeyrekte hız kaybetmesi talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerinde gönüllü olarak kesintiye gitmeleri piyasalarda arz endişelerine yol fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan geçen hafta, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını, ağustosu da kapsayacak şekilde uzatırken, Rusya ağustosta gönüllü olarak petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuştu.

Ayrıca cuma günü ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ekim ve kasımda teslim edilmek üzere yaklaşık 6 milyon varil ham petrolün alınmasının planlandığı bildirildi. Bu yıl toplam 12 milyon varil petrolün satın alınmasının beklendiği belirtilen açıklamada, piyasa koşulları izin verdiği sürece ek satın almaların yapılacağı aktarıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede hızla artan yakıt fiyatları karşısında geçen yıl ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Söz konusu petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1983'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.

Uzmanlar, ABD'nin rezervlerini doldurmak için ham petrol alımlarına devam etmesi durumunda petrol fiyatlarındaki yükselişin hızlanabileceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 78,10 ile 78,25 dolar aralığının direnç, 77,95 ile 77,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.