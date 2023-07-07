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Giriş Tarihi: 7.7.2023 09:05

Japonya'nın döviz rezervlerinde düşüşü sürüyor

Japonya’nın döviz rezervlerinde düşüşü sürüyor

Dünya`nın en büyük rezervine sahip ikinci ülkesi olan Japonya`nın döviz rezervlerinde düşüş Mayıs ayından sonra Haziran`da da devam etti.

Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülkenin döviz rezervleri 1 trilyon 247,2 milyar dolar oldu. Bir önceki ayda rezervler 1 trilyon 254,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Haziran ayındaki 7 milyar dolar düşüşle birlikte, son iki aylık rezerv kaybı 18,2 milyar dolara ulaştı.

Ülkenin menkul kıymetleri 988,1 milyar dolardan 984,2 milyar dolara geriledi.

Aynı ayda altın rezervleri 53,43 milyar dolardan 52,01 milyar dolara indi.

Japonya, Çin'in ardından dünyanın en fazla rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor.

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Japonya'nın döviz rezervlerinde düşüşü sürüyor
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