Bitcoin’in fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

ABD'nin önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin ülkede kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu Bitcoin'in fiyatı, yüzde 3,38 artarak 31 bin 500 dolar ile 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri, sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,95 artarak 1,2 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock da dahil olmak üzere varlık yönetimi şirketlerinin ABD'de kripto yatırım fonu oluşturma planlarının yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,8 yükseliş kaydetti.

Bitcoin, 31 bin 500 doların üzerine çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından TSİ 15.20 itibarıyla 20 bin 729 dolardan işlem görüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen hafta, BlackRock, Fidelity ve diğer varlık yönetimi şirketlerinin bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (BYF) için yaptığı son başvuruların "açık ve kapsamlı" olmadığını bildirmişti.

Nasdaq, BlackRock'un yönetiminde bir BYF olan iShares Bitcoin Trust için 3 Temmuz'da yeniden başvuru yaptığını açıklamıştı.