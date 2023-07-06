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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:57

Altın yatırımcıları ABD'de açıklanacak ekonomik verilere odaklandı

Altın yatırımcıları ABD’de açıklanacak ekonomik verilere odaklandı

Ons altın, açıklanacak ekonomik verilerin Fed`in görüşünü değiştirebileceği beklentisi ile bugün toparlandı.

Dün açıklanan FOMC tutanaklarının Fed'in faiz artırımına devam edebileceğine işaret etmesinin etkisiyle dün 1914 dolar desteğine doğru gerileyen ons altın. Açıklanacak ekonomik verilerin Fed'in görüşünü değiştirebileceği beklentisi ile bugün toparlandı.

Piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam ve işsizlik sigortası başvurularına çevrilmiş durumda.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,23 artışla 199,78 dolar seviyesinde.

Analistler 1914 doların destek olmaya devam ettiğini belirtirken, buranın kırılması halinde 1903 dolara doğru bir aşağı hareketin başlayabileceğini vurguluyorlar.

Yukarıda dirençler ise 1925 ve 1935 dolar seviyelerinde.

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Altın yatırımcıları ABD'de açıklanacak ekonomik verilere odaklandı
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