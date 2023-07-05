Güney Kore’nin döviz rezervleri düşüşün ardından yükseldi

Güney Kore Merkez Bankası(BoK) verilerine göre, ülkenin döviz rezervleri Haziran ayında bir önceki aya göre 0,5 milyar dolar artarak 421,5 milyar dolara geldi.

Döviz rezervleri, yurt dışı para birimleri cinsinden menkul kıymetler ve mevduatlar, Uluslararası Para Fonu rezerv pozisyonları, özel çekme hakları ve külçe altından oluşuyor.

Veriler, ABD Hazineleri gibi yabancı menkul kıymetlerin Haziran ayı sonu itibarıyla 3,3 milyar dolar düşüşle 375,6 milyar dolar değerinde olduğunu gösterdi.

Mevduatın değeri, 3,7 milyar dolar artışla 21,6 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri değişmeyerek 4,7 milyar dolar oldu.

Güney Kore, Nisan ayı sonunda dünyanın 9'uncu büyük döviz rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyordu. Önündeki sıraları Çin, Japonya, İsviçre, Rusya, Hindistan, Tayvan, Suudi Arabistan ve Hong Kong oluşturuyor.