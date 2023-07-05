Güney Afrika’dan kripto borsaları için yeni hamle

Güney Afrika, ülkedeki kripto borsalarından yıl sonuna kadar lisans isteyecek.

Güney Afrika finansal regülatörü olan Finans Sektörü Davranış Otoritesi (FSCA), birkaç hafta önce başlattığı lisanslama sürecirde yaklaşık 20 başvuru aldı. Kripto borsaları lisans için 30 Kasım'a kadar başvuru yapabilecekler.

FSCA Komiseri Unathi Kamlana verdiği demeçte, lisansı olmayan kripto şirketlerin 30 Kasım'dan sonra faaliyetlerine devam etmeleri durumunda bu şirketlerin kapatılabileceğini veya para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

"Kripto ürünlerini kullanırken finansal müşterilerin ciddi zarar potansiyelleri bulunmakta ve bu nedenle düzenleyici çerçeveyi getirmek mantıklı" diye konuşan Kamlana, "Önlemlerimizin etkinliği zamanla ortaya çıkacak ve gerektiğinde sektörle birlikte çalışarak iyileştirmeler ve değişiklikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Afrika'nın en gelişmiş ekonomisi olan Güney Afrika, dijital varlık borsalarının lisans almasını zorunlu kılan ilk ülke.