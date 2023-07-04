Nasdaq ve BlackRock, SEC’e yeniden başvuru yaptılar

Nasdaq Stock Exchange Market LLC, BlackRock'ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu iShares Bitcoin Trust'ın ihracının onaylanası için bir kez daha SEC'e başvuru yaptı.

Yeni başvuruda Nasdaq, gözetim paylaşım anlaşması (SAA) ortağı olarak Coinbase Inc'i gösterdi. Coinbase bu anlaşma çerçevesinde kendi platformundaki spot Bitcoin işlem aktivitesine ilişkin veri sağlayacak. Nasdaq'ın piyasa manipülasyonlarını, sahtekarlıklarını tespit ve incelemesine yardım edecek.

Dün, Cboe Global Markets da 5 spot Bitcoin ETF'i için SEC'e yeniden başvuru yapmış ve Coinbase ile yaptığı benzer bir anlaşmayı SEC'e sunmuştu.

SEC'e spot Bitcon borsa yatırım fonu (ETF) ihracları için başvuruların yeniden yapılması Bitcoin'e destek vermeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı bu sabah 24 saat öncesine göre yüzde 0,4 artarak 31248,19 dolardan işlem görüyor. Fiyat son 24 saat içinde 31 bin 330 dolara kadar yükseldi.