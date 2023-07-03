BIST 100 6.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Kapanışa doğru artan alımların etkisiyle endeks 6.000 puan psikolojik direncini kırdı.

BIST 100 endeksi, 6.005 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 16:56 itibarıyla önceki kapanışa göre 230 puan ve yüzde 4'ü aşan değer kazancıyla 5.989 puan oldu. Toplam işlem hacmi 86 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 puan seviyesinin üzerinde kapanışın önemine dikkat çekerek, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.