New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artışla 33.739,03 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artarak 4.337,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 13.389,25 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle haftaya negatif bir başlangıç yapan pay piyasalarında, bugün açılışta toparlanma kaydedildi.
Analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artarak, azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.
Analistler, söz konusu verinin Fed'in agresif faiz artırımları karşısında yavaşlayan ABD ekonomisine ilişkin endişeleri hafiflettiğini belirtti.