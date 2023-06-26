Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Küresel piyasalar merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrederken, Çin'in ekonomisine ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.

Analistler, ülke ekonomisinde atılan destekleyici adımlara karşın ekonomideki soğuma işaretlerinin yoğunlaşmaya devam ettiğini belirterek, bu durumun bölgede varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyelerden bazılarının haziran toplantısında getiri eğrisi kontrolünde erken bir revizyon yapılmasını talep ettiği görüldü.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.580 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.150 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla günü 32.698 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 azalışla 143,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 62.970 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 18.820 puanda seyrediyor.