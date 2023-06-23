Ons altın 16 Mart’tan bu yana ilk kez 1910 doları gördü

Fed'in bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği mesajlarının ABD dolarını güçlendirmesi altın fiyatını 16 Mart'ta bu yana ilk kez 1910 dolar seviyesine kadar çekti.

Ons altın erken saatlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlansa da hale geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2'den fazla aşağıda. Şu sıralarda ons altın düne göre yüzde 0,12 artışla 1916,07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatı haftayı bu seviyelerde kapatır ise son 4,5 ayda görülen en büyük haftalık düşüş olacak.

Analistler spot altın için güçlü destek olarak 1903 doları işaret ediyorlar. Yukarı trendin korunması için altın fiyatının 1900 doların üzerinde kalması gerektiğini vurguluyorlar. Ons altında bugün için direnç seviyeleri ise 1922 ve 1933 dolar.