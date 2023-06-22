Fed Başkanı Powell, ABD dolarının küresel rezerv para pozisyonunu sürdürmesini bekliyor

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'de demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğü yerini koruduğu sürece Amerikan dolarının dünya rezerv para birimi olarak kalmasını beklediğini söyledi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, "Doların dünya rezerv para birimi olarak statüsü bizim için çok önemli. Bu statüyü sahip olmamızın nedeni, büyük ölçüde demokratik kurumlarımıza, hukukun üstünlüğüne ve genel anlamda güçlü bir fiyat istikrarına sahip olmamızdır. Bu unsurlar yerinde olduğu sürece doların rezerv para birimi olarak kalacağını düşünüyorum" dedi.

IMF verilerine göre, dördüncü çeyrekte resmi döviz rezervlerinin dolar payı son 20 yılın en düşük seviyesi olan %58'e geriledi.

"Tarih, küresel rezerv para birimi statüsünün kalıcı ama sürekli olmayan bir statü olduğunu gösteriyor," diyen Powell, hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarı, güçlü demokratik kurumlar ve serbest sermaye hesapları gibi özellikleri bir araya getiren başka bir ülke olmadığını ifade etti.