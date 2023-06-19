Küresel piyasalar haftaya düşük risk iştahıyla başladı

Para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin açıklamalarındaki "şahin" ton pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun hareket etmemesinin rahatsız edici olduğunu, muhtemelen biraz daha sıkılaşmanın gerekeceğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de gelecek verilerin talep yavaşlamasının enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürdüğünü teyit etmemesi halinde daha fazla faiz artışı yapılması konusunda rahat olduğunu ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda 4,7 puan artışla 63,9'a yükselirken, son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kısa vadeli enflasyon beklentileri haziranda yüzde 4,2'den yüzde 3,3'e inerek Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydederken, uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3 oldu.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 74 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarının piyasa beklentilerini etkilemesi bekleniyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,37, Nasdaq endeksi yüzde 0,68 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,32 geriledi. Bugün ABD borsalarında tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmeyecek.

Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları ve bölgede açıklanacak yoğun makroekonomik veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,47 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başlarken, Çin'de ekonomiyi desteklemek adına atılan adımlar yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) salı günü 1 ve 5 yıllık kredi oranlarında kesintiye gitmesi öngörülürken, Çin hükümeti tarafından atılacak adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor.

Analistler, Çin hükümetinin attığı adımların şimdilik piyasa beklentilerini karşılamadığını ifade ederek, ülke ekonomisinde atılabilecek adımların da sınırlı olabileceği görüşünün yavaş yavaş öne çıktığını kaydetti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi.

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,36 altında 5.475,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 azalışla 23,6197'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 23,6510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi