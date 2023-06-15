Apara Piyasalar Hong Kong'dan HSBC ve Standard Chartered'a baskı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 09:09

Hong Kong'dan HSBC ve Standard Chartered'a baskı

Hong Kong’dan HSBC ve Standard Chartered’a baskı

Hong Kong, kripto borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri için HSBC ve Standard Chartered'a baskı yapıyor.

Financial Times'a göre HSBC ve Standard Chartered gibi bankalar, Hong Kong'un bankacılık düzenleyicisi tarafından kripto borsalarını müşteri olarak kabul etmeleri konusunda baskı altındalar.

FT'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere merkezli bankalar ve Bank of China, geçen ay Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) tarafından kripto borsalarının niçin müşteri olarak kabul edilmediği konusunda sorgulandı.

Habere göre, HKMA, 27 Nisan tarihine bankalara gönderdiği bir mektupta, potansiyel müşterilere yönelik dikkatli bir yaklaşımın özellikle "Hong Kong'da bir ofis kurmak isteyenler için aşırı yük oluşturmaması gerektiğini" belirtti.

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Hong Kong'dan HSBC ve Standard Chartered'a baskı
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