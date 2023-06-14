Rusya’nın üretim kotasını belirlemekte aldığı baz revize edildi

OPEC+, Rusya'nın üretim rakamlarının gözden geçirilmesi için birçok düşünce kuruluşu ile ajansı ile çalışmayı kabul etmesinin ardından Rusya'nın üretim kotasını belirlemekte aldığı baz bir miktar yükseltti.

OPEC+ açıklamasında Rusya'nın Şubat 2023 üretiminin 9 milyon 828 bin varil/günden 9 milyon 949 bin varil/güne revize edildiğini belirterek, "Rusya'nın Ocak 2024-Aralık 2024 dönemi için üretim miktarında bu revize veriler değerlendirilecek" dedi.

Günlük üretime ilişkin 120 bin varillik revizyon, yıllık 6 milyon ton daha fazla üretim anlamına geliyor.