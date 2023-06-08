Avrupa borsaları karışık açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 460,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.973 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 7.622 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.196 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 9.373 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 27.068 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1,0694 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0710'da dengelendi.

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının attıkları adımlara karşın istenilen sinyallerin alınamadığını kaydederek, bu durumun varlık fiyatlamalarını zorlaştığını ifade etti.

Öte yandan, dünya genelinde merkez bankaları ardı ardına beklentilerin aksine karar alırken, analistler, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıya yönelik öngörülerin yeniden belirsizleştiğini belirtti.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kalırken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi de güç kazanmaya devam ediyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve nisan ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini söyledi.