Apara Piyasalar ABD'de güneş enerjisi piyasası iki kattan fazla büyümeyi öngörüyor
Giriş Tarihi: 8.6.2023 09:15

ABD'de güneş enerjisi piyasası iki kattan fazla büyümeyi öngörüyor

ABD’de güneş enerjisi piyasası iki kattan fazla büyümeyi öngörüyor

ABD güneş enerjisi pazarının gelecek 5 yıllık süreçte iki kattan fazla büyüyecek.

ABD'de Enflasyonu Azaltma Yasası'nın yurt içi imalat sektörünü büyütmesinin etkisiyle ABD güneş enerjisi pazarının da 5 yıllık süreçte iki kattan fazla büyüyeceği öngörülüyor.

Solar Energy Industries Association ve Wood Mackenzie'nin bugün yayınladıkları bir rapora göre, ABD'de güneş enejisinde kurulu toplam kapasite 2028 yılı sonunda 2022 sonunda 142 gigawatt'tan 377 gigawatt'a ulaşacak.

ABD Başkanı Biden'ın kapsamlı iklim yasası, güneş enerjisi kurulumlarına olan talebi artırıyor ve yerli üretimi destekliyor. 2028 yılına kadar ABD'de 60 gigawatt üretim kapasitesinin devreye girmesi bekleniyor. Şu anda en az 16 gigawatt'lık kapasite inşa halindedir.

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ABD'de güneş enerjisi piyasası iki kattan fazla büyümeyi öngörüyor
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