Petrol fiyatlarının OPEC+ kararına rağmen 90 doları aşmayacağı öngörülüyor

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 35'inci Bakanlar Toplantısı'nda mevcut üretim kesintilerinin 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin temmuzda gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaştı. Bin Selman, bu sürpriz kararın duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Grup, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin nisanda yaptığı bu gönüllü kesintilere rağmen, Brent petrolün fiyatı düşüş eğilimini sürdürdü.

"EKONOMİK RESESYON ENDİŞELERİ FİYATLARIN YÜKSELİŞİNİ KISITLAYACAK"

Bağımsız enerji piyasası analisti Guarav Sharma, AA muhabirine, Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi kararı kısa süreliğine fiyatları yukarı çekse de küresel ekonomik resesyon endişelerinin bu yükselişi kısıtlayacağını söyledi.

Sharma, "Küresel ekonomik koşullar negatif seyretmeye devam ettikçe petrol fiyatları düşmeye mahkum. OPEC+ kararının hemen ardından fiyatların yükselişte olması kuvvetle muhtemel fakat kısa vadede fiyatların yeniden 90 dolar seviyesine çıkması olası gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"OPEC+ GRUBUNUN ARZ KESİNTİLERİ FİYATLARI ARTIRACAK"

PetroIndustrial Petrol Depolama Çözümleri Şirketi Yönetici Direktörü Randall Mohammed, küresel piyasaların ekonomik ve talep bazlı belirsizliklerin etkisinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgının sebep olduğu zayıf tedarik zincirinin etkilerini hala hissediyoruz. Bu durumun ana sebepleri arasında artan faiz oranları ile birlikte enerji, gıda ve perakende fiyatlarındaki artış gösterilebilir. Avrupa'nın ortasında devam eden savaş ve petrol piyasasının iki büyük üreticisi konumundaki İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar da bu belirsizlikleri artıran sebepler arasında sayılabilir."

Söz konusu etkenlerin birçok sektörde talebin azalmasına neden olduğunu vurgulayan Mohammed, OPEC+ grubunun Kovid-19 salgınından kaynaklanan talep düşüşlerini dengelemek için üretim kesintisi yapma yoluna gittiğini ifade etti.

Küresel ekonomik zayıflıkların olumsuz etkilerinin talep tarafında da devam ettiğine dikkati çeken Mohammed, bu dönemde OPEC+ grubunun arzı sınırlamasının fiyatları artıracağını söyledi.

Mohammed, "OPEC+ grubu fiyatların uzun süre yüksek seyretmesinden yana olacaktır. Fiyatların artması, Rusya'nın petrol gelirlerinin de yükselmesi anlamına gelir. Bu durum, Batılı ülkeler için enflasyonist baskıların artarak süresinin uzaması demektir. Amerikalı üreticilerin yüksek petrol fiyatlarına ne tepki vereceği ve Biden yönetiminin Suudi Arabistan ile uzlaşmaya varıp varmayacağı da hala belirsizliğini koruyor." diye konuştu.