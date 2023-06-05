Suudi Arabistan üretim kısıntısını Temmuz’da derinleştirecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayında günlük 10 milyon varil olan petrol arzı Temmuz ayında 9 milyon varile indirilecek.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz de düzenlediği basın toplantısında, piyasada istikrara duyulan ihtiyaç nedeniyle üretimi kısma kararı aldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan, petrol üretiminin kolaylıkla artırma ve azaltma kapasitesine sahip tek OPEC+ üyesi.

OPEC+'nın dün gerçekleştirdiği toplantıda üretim kısıntısı anlaşmasının 2024 sonuna kadar uzatılması da kararlaştırıldı.

OPEC+ hali hazırda üretimi 3,66 milyon varil/gün kısmış durumda. Bu kısıntının 2 milyon varillik kısmı geçen yıl kararlaştırılmıştı. Bu yıl Nisan ayında da 1,66 milyon varil/gün gönüllü kısıntıya gidilmişti.

Analistler, OPEC+'nın üretim kısıntılarını 2024 sonuna kadar uzatmasının ve Suudi Arabistan'ın gönüllü üretim kısıntısını derinleştirme kararının OPEC+'nın fiyatları destekleme ve spekülatörlerin önüne geçmeye istekli olduğunun açık işareti olduğunu değerlendirdiler.