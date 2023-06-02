MSCI Çin Endeksi için hedef aşağı yönlü revize edildi

Goldman Sachs, MSCI Çin ENdeksi için hedefini kar ve kur endişelerine işaret ederek aşağı yönlü revize etti ancak "ağırlığını artır" tavsiyesini sürdürdü.

MSCI Çin Endeksi için Mart 2024'te sona erecek mali yıl için tahminini 80 puandan 70 puana düşüren Goldman Sachs analisti Kinger Lau, "Çin hisse senetleri için zorlu bir risk-getiri oluşumu görmeye devam ediyoruz" dedi.

MSCI Çin Endeksi dün 58,80 puandan kapanmıştı.

Goldman Sachs'ın araştırma notunda, MSCI Çin Endeksi'nin cari değerlemesinin Çin ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 5 büyüyeceği ve küresel ekonominin ılımlı bir resesyona gireceği senaryosu fiyatlamasına yakın olduğunu da vurguladı.