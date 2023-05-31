Borsa 1 ayın zirvesinde

DÖVİZDEN KAÇIŞ TAM GAZ

Öte yandan bankalardaki döviz hesaplarındaki çözülme hızlanarak devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 22 Mayıs'ta 211.1 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 25 Mayıs'ta 206 milyar 50 milyon dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarının büyüklüğü 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Üç günda bireysel döviz hesapları 3.3 milyar dolar, şirketlerin döviz hesapları ise 1.8 milyar dolar azaldı.